На Тайване подсчитали расходы Китая на тихоокеанские учения

Китай потратил в 2023 году $15,3 млрд на учения в Тихом океане, что составляет 7% всего оборонного бюджета страны. Такие данные содержатся во внутреннем исследовании вооруженных сил Тайваня, о котором 27 августа сообщило агентство Reuters.

Министерство обороны острова подготовило отчеты еще в мае на основе наблюдений за военной активностью Китая в Бохайском заливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Тайваньском проливе и западной части Тихого океана. По оценке тайваньских экспертов, 40% военно-морских маневров Китая пришлись на спорные зоны Южно-Китайского моря, 20% — на Восточно-Китайское море, а еще 15% прошли в Тайваньском проливе.

Согласно подсчетам Reuters, расходы китайской стороны составили около 7% от заявленных в 2023 году общих военных расходов КНР в размере $197 млрд. Напомним, в марте нынешнего года Китай заявил о дальнейшем росте своих трат на оборону на 7,2%, до $212,6 млрд.

При этом объем военных учений в Азии на фоне растущей напряженности и усиления геополитического соперничества в последние годы увеличивал не только Пекин, но и Вашингтон. При этом, как отметили тайваньские эксперты, китайские учения все еще отстают от американских по масштабу и сложности.

Впрочем, никаких конкретных данных о тихоокеанской деятельности США за 2023 год пока обнародовано не было. Вместе с тем Министерство обороны США предложило потратить в следующем году $9,9 млрд на инициативу тихоокеанского сдерживания, направленную на противодействие военной мощи Китая.

В свою очередь, Тайвань также активно наращивает свои расходы на оборону. В 2025 году они вырастут на 7,7%, что превысит ежегодный рост ВВП острова. По данным кабинета министров, в годовом исчислении расходы на оборону составят около 647 млрд тайваньских долларов ($20,25 млрд), что составит 2,45% предполагаемого ВВП острова в том же году.

О том, от кого, по мнению Пекина, исходит военная опасность, читайте в материале «Ъ» «Китай перекинул ядро обратно».

Лариса Орлова