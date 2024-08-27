Житель Краснокамского района обвиняется в незаконной ловле раков

Краснокамский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в незаконной добыче раков с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, весной этого года обвиняемый на реке Лабода с помощью раколовки выловил более 8 тыс. речных раков. Часть добычи он продал. Ущерб от его действий составил более 1,8 млн руб.

После задержания все выловленные раки были возвращены в реку, добавили в прокуратуре.

Майя Иванова