Из бюджета Башкирии выделят до 1,5 млн рублей на покупку сувенирных ножей

Хозяйственное управление Башкирии (учредитель — управление делами главы региона) объявило электронный аукцион на покупку сувенирных ножей семи типов. Начальная цена закупки — 1,5 млн руб., средства будут выделены из бюджета республики. Цель покупки не называется.

Как следует из аукционной документации, ножи должны быть изготовлены ручной ковкой из белой или черной дамасской стали или высоколегированной жаропрочной стали (в зависимости от типа комплекта), а рукояти — из карельской березы. Клинки ножей должны быть выполнены в «классическом стиле "взлетающее острие"». Общая длина ножей — около 26 см. Гарды и навершия будут выполнены из позолоченной стали.

Хозуправление рассчитывает также на ножны из натуральной кожи с рисунками. К наборам прилагаются деревянные футляры. «При открывании футляра должна звучать мелодия башкирского национального музыкального инструмента — курая»,— говорится в описании товаров. По периметру крышки футляра с помощью лазера будет выгравирован орнамент, а в середине крышки — надпись. Изображения и надписи будут согласовываться с заказчиком.

Поставщик определится 5 сентября.

Идэль Гумеров