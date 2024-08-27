В Адлере изъятую у фотографа обезьяну передали в зоопарк

Во время совместного рейда полиции и Администрации в Адлере изъяли обезьяну, которую использовали для фотографий на улице. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что 30-летний фотограф не имел никаких документов на животное. В отношении нарушителя составили два административных протокола за незаконное использование животного в коммерческих целях. После изъятия обезьяну передали в зоопарк санатория «Октябрьский».

Мария Удовик