Начальник центра ГИМС в Башкирии задержан за получение взятки

В Уфе задержан начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС по Башкирии Андрей Кузнецов, сообщила пресс-служба Центрального следственного управления на транспорте СКР. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году получил взятку за выдачу прав на управление маломерным судном и гидроциклом без проверки знаний. «В результате незаконных действий подозреваемого, явно выходящих за пределы его полномочий лицу, не имеющему должных теоретических познаний и навыков практического управления речным транспортом, было выдано удостоверение на право управления маломерным судном»,— говорится в пресс-релизе.

Преступления были выявлены в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Наталья Балыкова