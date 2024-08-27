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В Башкирии выросло число регистраций недвижимости в рамках «дачной амнистии»

В первом полугодии этого года объем регистрации объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии» вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 14,8 тыс., сообщила пресс-служба регионального Управления Росреестра.

По данным ведомства, рост регистрации прав на индивидуальные жилые дома составил 21%, на хозпостройки — на 1,5%. По регистрации прав на садовые дома наблюдается снижение на 28%, отметили в Росреестре.

По мнению ведомства, динамика оформления прав на садовые объекты недвижимости продолжится в связи с расширением программы социальной газификации на СНТ.

Идэль Гумеров

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