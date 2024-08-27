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Более 60% вкладчиков Сбера в Башкирии старше 45 лет

В Башкирии более 60% вкладчиков Сбербанка — люди старше 45 лет, сообщает пресс-служба башкирского отделения. Треть клиентов, имеющих вклады, — люди в возрасте 25–44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. С начала года доля счетов, открытых на детей и подростков, выросла на 3%.

По итогам первого полугодия этого года объем накопленных средств на счетах жителей Башкирии в Сбере превысил 260 млрд руб., увеличившись с начала года на 18%. Среди всех срочных вкладов 66% составляют депозиты сроком от шести месяцев до года, 14% — на срок от трех до шести месяцев.

Майя Иванова

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