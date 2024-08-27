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Полиция Сочи за неделю привлекла 48 водителей за пьяную езду

С 19 по 25 августа правоохранительные органы Сочи проверили участников дорожного движения и привлекли к ответственности 48 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди нарушителей 16 водителей задержали с установленным фактом алкогольного опьянения, а 32 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Полиция также остановила шестерых водителей без прав, севших за руль пьяными повторно. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Лазаревском районе «Газель» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Мерседесом». Оба водителя и два пассажира пострадали. Прибывшие медики госпитализировали участников аварии.

Мария Удовик

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