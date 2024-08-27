Китай к 2043 году станет крупнейшим мировым рынком авиаперевозок

Авиаперевозки в Китае будут расти на 5,2% в год, и к 2043 году он станет крупнейшим мировым рынком авиаперевозок. Такие оценки дает компания Boeing в своем докладе о долгосрочных прогнозах спроса на коммерческие самолеты и связанные услуги в Китае. Как отмечает компания, к 2043 году «Китай увеличит более чем вдвое свой парк коммерческих самолетов… в условиях роста спроса на пассажирские и грузовые авиаперевозки».

По оценкам Boeing, коммерческий воздушный флот Китая будет расти на 4,1% в год, и к 2043 году количество воздушных судов в нем вырастет с нынешних 4345 до 9740. При этом пассажирский трафик будет расти на 5,9% в год, превышая среднемировой показатель — 4,7%. Кроме того, к 2043 году у Китая будет самый большой флот широкофюзеляжных самолетов, стране понадобятся 1575 таких самолетов. В общей сложности будет закуплено 8830 новых самолетов разных типов.

Обеспечение и обслуживание растущего воздушного флота, включая цифровые решения, ремонт и обновление, обойдутся китайским авиаперевозчикам в $780 млрд. А для выполнения всех этих задач авиаиндустрии необходимо будет нанять и обучить почти 430 тыс. новых специалистов, включая пилотов, техников, бортпроводников, IT-специалистов и т. п.

Алена Миклашевская