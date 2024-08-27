В Сочи изъяли 84 электросамоката после наезда СИМ на 94-летнюю пенсионерку

В рамках акции, организованной ведомствами Сочи, на временное хранение переместили 84 самоката. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В ответ на запрос «Ъ-Сочи» в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh уточнили, что меры приняли на фоне недавнего инцидента с участием электросамоката, который произошел утром 15 августа на улице Донская в Центральном районе Сочи. По данным СКР, 94-летняя женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал электросамокатчик. В результате столкновения пенсионерка получила травмы. Возбуждено уголовное дело.

Следственные действия по данному делу продолжаются. Изъятие самокатов произошло в рамках расследования.

Мария Удовик