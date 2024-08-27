«Башнефть» увеличила цену на бензин марки АИ-100

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») повысило розничные цены на бензин марки АИ-100 на 1 руб. — с 73,25 руб. до 74,25 руб.

Цены на остальные виды топлива остались прежними. АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» — 55 руб. Литр ATUM-95 и ATUM-95 «Евро-6» по-прежнему стоит 56,05 руб.

Стоимость дизельного топлива также не изменилась — 63,85 руб.

С начала лета цены на топливо на заправках «Башнефть-розницы» пересматривались 12 раз, последний раз — 20 августа.

Майя Иванова