Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался второй пострадавший из-за взрыва на газопроводе в Стерлитамаке

Число погибших из-за взрыва на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода увеличилось до двух человек. Об этом сегодня сообщил начальник 14 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Башкирии Вячеслав Ефремов на оперативном совещании в администрации Стерлитамака. 24 августа умер первый пострадавший — мужчина 1980 года рождения, получивший ожоги 90% тела, 70% из которых были глубокими. Вчера скончался мужчина 1988 года рождения, получивший ожоги 88% тела (77% из которых глубокие).

Третий пострадавший 1974 года рождения находится в ожоговом центре в Уфе с ожогами 30% тела.

Взрывом поврежден продуктопровод диаметром 150 мм, разрушены 18 кирпичных гаражей на общей площади 324 кв. м (ранее сообщалось о 17 боксах). Кроме того, огнем повреждены два автомобиля : Skoda Octavia и Kia Cerato.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Расследованием инцидента, произошедшего 19 августа на межцеховом продуктопроводе, занимается отдел управления СКР по Башкирии.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...