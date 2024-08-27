Скончался второй пострадавший из-за взрыва на газопроводе в Стерлитамаке

Число погибших из-за взрыва на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода увеличилось до двух человек. Об этом сегодня сообщил начальник 14 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Башкирии Вячеслав Ефремов на оперативном совещании в администрации Стерлитамака. 24 августа умер первый пострадавший — мужчина 1980 года рождения, получивший ожоги 90% тела, 70% из которых были глубокими. Вчера скончался мужчина 1988 года рождения, получивший ожоги 88% тела (77% из которых глубокие).

Третий пострадавший 1974 года рождения находится в ожоговом центре в Уфе с ожогами 30% тела.

Взрывом поврежден продуктопровод диаметром 150 мм, разрушены 18 кирпичных гаражей на общей площади 324 кв. м (ранее сообщалось о 17 боксах). Кроме того, огнем повреждены два автомобиля : Skoda Octavia и Kia Cerato.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Расследованием инцидента, произошедшего 19 августа на межцеховом продуктопроводе, занимается отдел управления СКР по Башкирии.

Идэль Гумеров