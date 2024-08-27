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В Сочи эвакуировали 13 человек из-за непогоды

Сильные ливни, прошедшие в ночь с 26 на 27 августа, привели к подтоплениям в Сочи, из-за чего пришлось эвакуировать 13 человек. Затоплены частные дома, участки федеральных трасс и важные муниципальные объекты, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Из-за проливных дождей оказались затоплены подвальные и цокольные этажи нескольких зданий, включая специализированную городскую больницу №3 в Хостинском районе. Спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали пациентов с избыточным весом на верхние этажи и в течение трех часов откачивали воду из затопленных помещений.

Значительно пострадал многоквартирный дом на улице Кипарисовой в Хостинском районе — вода затопила цокольный и первый этажи здания. С помощью мотопомп сотрудники службы спасения быстро откачали воду.

На улице Просвещения в Адлерском районе Сочи подтопило частные жилые дома. Спасатели также помогали жителям с откачкой воды.

Непогода вызвала падение девяти деревьев на проезжие части и линии электропередач. На протяжении всей ночи сотрудники службы спасения ликвидировали последствия разгула стихии.

Мария Удовик

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