Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работнику Бурибаевского ГОКа выплатили 1,7 млн рублей за тяжелую травму

Прокуратура Хайбуллинского района по результатам проверки направила исковое заявление в Зилаирский межрайонный суд о взыскании компенсации морального вреда с АО «Бурибаевский ГОК» за несчастный случай на производстве. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, после этого компания и потерпевший заключили мировое соглашение о выплате 1,7 млн руб. компенсации, которое было исполнено.

Установлено, что с декабря 2017 года мужчина работал слесарем на комбинате. В марте этого года оборудование сорвалось с крепления и повредило его левую руку. Здоровью работника причинен тяжкий вред. Было установлено, что инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности.

АО «Бурибаевский ГОК» зарегистрировано в июне 1996 года. Владелец — Уральская горно-металлургическая компания. В 2023 году при выручке 4,5 млрд руб. убыток составил 1,4 млрд руб.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...