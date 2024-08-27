Работнику Бурибаевского ГОКа выплатили 1,7 млн рублей за тяжелую травму

Прокуратура Хайбуллинского района по результатам проверки направила исковое заявление в Зилаирский межрайонный суд о взыскании компенсации морального вреда с АО «Бурибаевский ГОК» за несчастный случай на производстве. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, после этого компания и потерпевший заключили мировое соглашение о выплате 1,7 млн руб. компенсации, которое было исполнено.

Установлено, что с декабря 2017 года мужчина работал слесарем на комбинате. В марте этого года оборудование сорвалось с крепления и повредило его левую руку. Здоровью работника причинен тяжкий вред. Было установлено, что инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности.

АО «Бурибаевский ГОК» зарегистрировано в июне 1996 года. Владелец — Уральская горно-металлургическая компания. В 2023 году при выручке 4,5 млрд руб. убыток составил 1,4 млрд руб.

Майя Иванова