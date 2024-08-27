Суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

Суд в штате Техас приостановил иммиграционную программу президента США Джо Байдена, которая предусматривает предоставление законного статуса состоящим в браке с гражданами США иммигрантам, передает AFP. Постановление суда рассчитано на две недели, его действие может быть продлено. Решение было принято в рамках судебного разбирательства, начатого после обращения генеральных прокуроров 16 штатов, оспаривающих политику администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Президент США Джо Байден

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В июне Белый дом объявил, что нелегально въехавшие на американскую территорию супруги граждан США смогут получить правовой статус. Рассчитывать на это могут лица, которые по состоянию на 17 июня 2024 года проживали в США не менее десяти лет и состояли в браке с гражданином США. Тем, чью заявку одобрят, будет предоставлено разрешение на работу и право оставаться в Штатах на срок до трех лет, пока они подают заявление на получение грин-карты.

По данным AFP, новая политика США «упростила путь к гражданству примерно для полумиллиона иммигрантов». Министерство внутренней безопасности США начало принимать их заявки неделю назад, и даже на время суда подача заявлений прекращена не будет, но выносить решение по ним власти пока не могут. 16 штатов, подавших иск в суд, утверждают, что новые правила «обходятся им в миллионы долларов».

С июня в США вступил в силу временный запрет на предоставление убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу со стороны Мексики. Новые нормы позволяют американским властям быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США.

Подробности — в материале «Ъ» «Джо Байден привлек к своей кампании нелегалов».

Лаура Кеффер