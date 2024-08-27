Бастрыкину доложат о факте выдачи участка без газа семье с ребенком с ОВЗ в Уфе

Глава СКР Александр Бастрыкин контролирует проверку по факту предоставления семье с ребенком-инвалидом земельного участка без коммуникаций и инфраструктуры в Уфе. Из опубликованного в социальных медиа сообщения следует, что на территории, где расположен участок, нет газоснабжения, электричества и подъездных путей. Кроме того, поблизости нет сооружений социальной и бытовой инфраструктуры. Отсутствие объектов объясняется отсутствием финансирования, сообщила пресс-служба СКР.

Управление СКР по Башкирии начало процессуальную проверку, его руководитель Владимир Архангельский доложит о ее проведении Александру Бастрыкину.

Идэль Гумеров