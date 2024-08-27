ЦТАК сообщило о прибытии в Пхеньян российской делегации

Делегация российских экспертов во главе с заместителем министра промышленности и торговли Романом Чекушовым прибыла в Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту членов делегации встретили министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, работники профильных ведомств и временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха. По случаю их приезда был устроен прием.

В июле Северную Корею посетила российская военная делегация во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. С ними встретился лидер КНДР Ким Чен Ын. Стороны подтвердили «важность и необходимость сотрудничества в военной сфере».