В Сириусе задержали предполагаемого виновника ДТП с летальным исходом

В Сириусе сотрудники полиции задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Авария произошла в воскресенье, 25 августа, около 8 часов вечера на улице Чемпионов. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля марки BAIC совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП один из пострадавших скончался на месте, а второго оперативно доставили в больницу с различными травмами. Водитель не оказал необходимую помощь пострадавшим и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего подозреваемого в совершении наезда и бегстве с места аварии. В отношении предполагаемого виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас правоохранительные органы работают с подозреваемым, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Мария Удовик