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Сочинский паралимпиец готовится к восхождению на Эльбрус

Паралимпиец из Сочи Николай Кочнев планирует совершить восхождение на западную вершину Эльбруса, самую высокую точку России и Европы, на высоту более 5,6 м. Подъем намечен на период с 1 по 8 сентября, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Сочи.

Фото: департамент спорта администрации Сочи

Фото: департамент спорта администрации Сочи

В 2023 году Николай уже покорил гору Арарат, поднявшись на высоту 5,1 м. Господин Кочнев — член Паралимпийской сборной России, многократный призер всероссийских соревнований по сноуборду, а также чемпионата России по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он тренируется в Сочи на базе Физкультурного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай активно участвует в проектах по реабилитации бойцов СВО в качестве тренера по сноуборду и инструктора горного туризма. Он также проявил себя как участник соревнований по кибатлетике.

Мария Удовик

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