ГТО-2024: что такое, нормативы, как получить значок, что он дает

1 сентября исполняется десять лет со дня введения в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Что это такое и какие преимущества он дает — в справке «Ъ».

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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это особая программа физкультурной подготовки. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

История

Создателем комплекса ГТО считается московский физкультурник Иван Осипов. Идею спортивных испытаний он предложил в 1930 году в публикации в газете «Комсомольская правда». 11 марта 1931 года комплекс ГТО был официально утвержден постановлением Всесоюзного совета физической культуры (ВСФК). Тогда существовала только одна, 1-я ступень ГТО, включавшая 21 испытание, к которым допускались только мужчины от 18 лет и женщины от 17 лет.

В 1932 году ВСФК ввел 2-ю ступень с более высокими нормативами и 24 видами упражнений. В дальнейшем появилась 3-я ступень для возрастной группы до 35 лет. Нормативы и требования комплекса ГТО изменяли в 1940, 1947, 1955, 1965, 1972 годах. Перед Великой Отечественной войной в комплекс добавили военно-прикладные упражнения, например переползание по-пластунски, переноску патронного ящика, метание гранаты.

Первым обладателем знака ГТО I ступени был знаменитый конькобежец Яков Мельников. В 1931 году значки ГТО были у 24 тыс. физкультурников, в 1932 году — у 465 тыс., к весне 1935 года их обладателями стали уже 1,2 млн человек.

13 марта 2013 года президент РФ Владимир Путин предложил возродить ГТО в новом формате. 24 марта 2014 года он подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО».

Как можно выполнить нормативы в 2024 году

Комплекс ГТО включает в себя 18 возрастных групп. Выполнить нормативы могут все граждане в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно. Нормативы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста участника. Обязательными для всех возрастных групп являются только бег и наклон вперед. Подробнее узнать о нормативах можно на сайте проекта. Расписание и места тестирования в Москве можно посмотреть на сайте департамента спорта. Также желающие выполнить нормативы должны получить справку о состоянии здоровья у врача-терапевта. Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта. За прохождение комплекса ГТО участники награждаются одним из знаков отличия — золотым, серебряным или бронзовым.

Какие преимущества дает значок ГТО

Подтвержденный значок ГТО считается индивидуальным достижением абитуриента, за которое вузы могут начислить поступающему до десяти дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ независимо от специальности.

Однако окончательное решение остается за учебным заведением. Например, в МГУ за любой значок ГТО дают всего два балла, а в профильном НГУ имени П. Ф. Лесгафта за бронзовый дают три балла, за серебряный — пять, а за золотой — максимальные десять баллов. Также студенты с золотым знаком отличия иногда могут претендовать на повышенную стипендию за достижения в спортивной деятельности.