Нововоронежские школьники стали призёрами международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация»

В Сочи в Президентском Лицее «Сириус» завершилась увлекательная образовательная смена для школьников, которые стали победителями международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

Всего в проекте приняли участие 185 юных авторов из городов присутствия предприятий атомной отрасли. В финал в двух возрастных категориях вышли 37 лучших создателей мультфильмов.

В числе призёров оказались и авторы из Нововоронежа — города-спутника Нововоронежской АЭС. Лучшим в номинации «Я тобой горжусь» (категория 14-17 лет) стал Максим Новокщёнов с работой «Первый человек, покинувший планету». 2 место в номинации «Спорт, спорт, спорт» (категория 11-13 лет) получил Захар Повеквечных за мультфильм «Победи лень!». В этой же группе 3 место в номинации «Я тобой горжусь» взяла группа школьников (Мария Воронина, Андрей Зинченко, Артём Попов, Виктория Сохнышева, Михаил Шингирей) с фильмом «Тайна музея имени И.В. Курчатова».

Со школьниками работали опытные художники-аниматоры, преподаватели школы-студии анимационного кино «Шар», создатели таких мультфильмов, как «Маша и медведь», «Кощей. Похититель невест», «Белка и Стрелка», «Новые приключения Мюнхгаузена» и многих других.

«Детский творческий проект анимационного искусства направлен на всестороннее развитие подрастающего поколения атомных городов и включает в себя множество разнообразных форм работы с детьми. Это и обучающие интенсивы в живописных уголках нашей страны, и общение с известными мультипликаторами, и знакомство с новыми информационными технологиями. Мы создаем все условия, чтобы наполнить летний отдых детей интересными образовательными мероприятиями», — отметил первый заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава.

Кроме учебных занятий, у детей была насыщенная экскурсионная программа. Они побывали в Республике Абхазия, где узнали больше о знаменитом писателе, журналисте и сценаристе Фазиле Искандере. Международный проект «Территория успеха: мультиКЛИПация» был посвящен 95-летнему юбилею со дня рождения писателя. Дети совершили морскую прогулку по Черному морю, увидели живописную природу окрестностей Роза Хутор, посетили захватывающий Скайпарк в Сочи.