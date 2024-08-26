Прибыль чешского производителя БПЛА Primoco UAV выросла на 81%

В первом полугодии выручка чешского производителя беспилотников Primoco UAV выросла на 81%, составив 331 млн чешских крон ($15 млн). Чистая прибыль также увеличилась на 81%, до 121 млн крон ($5,4 млн). Это рекордные показатели для компании. Primoco UAV также сообщает, что за этот период подписала контракты на 26 беспилотников на общую сумму в 500 млн крон ($22,3 млн).

Primoco UAV производит БПЛА среднего размера, применяемые как в гражданских, так и в военных целях. Как пишет Bloomberg, рост выручки и прибыли компании связан в первую очередь с военными конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

В самой компании отмечают, что хорошие показатели объясняются в числе прочего «нынешней геополитической ситуацией в мире, при которой правительства и силы безопасности во многих странах все больше осознают важность беспилотников в обеспечении и укреплении их обороны». Primoco UAV прогнозирует, что в 2024 году у нее закажут от 50 до 60 БПЛА на общую сумму около 1 млрд крон ($44,6 млн) — против 33 в прошлом году. Акции компании сегодня выросли более чем на 8%.

Яна Рождественская