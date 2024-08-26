«Я очень счастлив в "Зените"»

Этот сезон» «Зенит» начал успешно не только в плане побед и забитых голов. В четырех стартовых играх Российской премьер-лиги клуб не пропустил ни одного мяча. Это повод для гордости, считает бразильский защитник «Зенита» Нино. Он переехал на берега Невы в начале 2024 года и успел завоевать с новым клубом чемпионство, Кубок России, Суперкубок России. До этого в послужном списке Нино была победа в Кубке Либертадорес, который он выиграл с «Флуминенсе», золото Олимпийских игр в Токио, завоеванное в составе олимпийской сборной Бразилии, выступления за главную национальную команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Нино

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок ФК «Зенит» Нино

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Традиционный вопрос к защитникам из Бразилии. Почему именно это амплуа, ведь все бразильцы, кажется, хотят играть в атаке и забивать голы?

— Вообще я начинал как полузащитник, а когда мне исполнилось 17 лет, понял, что у меня хорошо получается, когда я больше действую в обороне, участвую в развитии атак из глубины. И я попросил тренера сменить мне амплуа, потому что в тот момент мне было не очень хорошо на прежней позиции в клубе. Думаю, это сработало.

— Когда-то в Бразилии болельщикам было все равно, кто играет в обороне. Главное — чтобы атака была сильная. На чемпионаты мира сборная Бразилии в ХХ веке приезжала со слабыми вратарями. Сейчас все по-другому?

— Да, сейчас все по-другому. В футболе в целом всегда ценились те, кто забивает голы, нападающие, которые решают исход матча. Но в то же время все поняли, что сильная оборона вносит большой вклад в игру. В наши дни мир смотрит на защитников по-другому.

— А кто ваш кумир? Случайно не защитник Лусио, игравший за «Баварию», «Ювентус», чемпион мира? Или кто-то другой, если кумир вообще есть?

— Мне действительно очень нравится Лусио. Когда он играл, я был еще совсем ребенком и следил за очень немногими матчами, но после этого видел много роликов с его участием в интернете и пересматривал старые игры. Но больше всего в детстве я любил Тиаго Силву, который всегда вдохновлял меня и, как мне кажется, является ориентиром для каждого центрального защитника.

— Вы производите впечатление человека, который сначала крепко подумает, а потом сделает: спокойный, рассудительный. Но возможно ли такое в футболе?

— Я думаю, что в футболе очень важны инстинкты, умение читать игру и реагировать. И это то, в чем я стараюсь расти и совершенствоваться каждый день — развивать свое быстрое мышление.

— Вы уже десятки раз рассказывали, как выбрали «Зенит» в начале 2024 года. Расскажите, насколько ваши ожидания от перехода совпали с тем, что произошло на деле?

— Знаете, я очень счастлив здесь! Реальность превзошла все мои ожидания от клуба. У меня уже было столько замечательных и счастливых дней в «Зените» — и я надеюсь, что так будет и впредь.

— Большую ли роль сыграли в вашем переходе бразильцы, играющие в «Зените»? Они говорили что-то типа: «Бросай все, собирай чемоданы, езжай в "Зенит", даже не думай»?

— Я был хорошо знаком с Малкомом и Клаудиньо, играл с ними в олимпийской сборной. Мы много общались, Малком выступал в «Зените» и рассказывал столько классного о клубе, городе и стране. Разумеется, к тому моменту я уже мечтал однажды попробовать свои силы в Европе, тем более в таком большом клубе, как «Зенит». В тот момент, перед финалом Олимпиады, уже было понятно, что Клаудиньо тоже переедет в Петербург, они обсуждали это между собой. Поскольку мы все хорошо общались, я помню, что шутил с ними — мол, эй, а для меня не найдется там местечка? А если серьезно, Малком и Клаудиньо всегда с большой теплотой и уважением отзывались о «Зените», и это то, что привлекло мое внимание.

— В целом ваши выступления за сборную Бразилии, победа в олимпийской команде на Играх в Токио убеждают в мысли, что вам по силам стать игроком национальной команды на долгие годы? Или в Бразилии много хороших защитников и ничего загадывать нельзя?

— Да, там действительно большая конкуренция — есть много очень хороших центральных защитников. Конечно, я хочу играть в национальной команде. И я думаю, что благодаря тому, что я пережил в сборной и чего мы добились вместе, я заслуживаю того, чтобы на меня смотрели с уважением и симпатией. Но я полностью сосредоточен на «Зените», потому что знаю: именно моя ежедневная работа здесь и, я надеюсь, результаты здесь однажды приведут меня в сборную Бразилии.

— Я почему спрашиваю: из российского клуба сейчас сложнее получать приглашение в национальную команду. Это видно даже на примере других легионеров «Зенита». Или этот момент вас не смущает?

— Я так не думаю. Легионеры вызываются в сборные своих стран, все зависит только от твоего труда: как ты показываешь себя и как доказываешь, что достоин приглашения.

— Как оцените в целом российский футбол? Нет, наверное, другого вида спорта, который ругали бы в самой России. Тут футболисты часто объекты насмешек.

— Это футбол, отличающийся от бразильского по своим характеристикам, но с той же сложностью соперничества. Некоторые сценарии игры меняются из-за климата, холода, особенностей игроков. Российские футболисты физически сильнее бразильских. Но в целом это очень сложная лига, в которой очень высокая конкуренция. И это лига, в которой всегда нужно уважать своих соперников, потому что каждая игра сложная. Поэтому нужно постоянно быть на высоте — это, в свою очередь, помогает нам совершенствоваться как игрокам. Я думаю, в российской лиге есть все, чтобы развиваться, чтобы игроки становились все лучше и лучше.

— Вы уже приметили в России каких-то футболистов, против которых вам трудно обороняться? Или правильно назвать какие-то команды?

— Я думаю, у каждой команды есть свои особенности, верно? Некоторые команды более привержены определенным типам игры. Конечно, неприятнее всего мне было бы играть против «Зенита» (улыбается). На тренировках я это особенно чувствую. У нас есть очень напористые игроки, с большим количеством технических качеств, способные решить игру в любой момент. Думаю, против таких очень сложно обороняться.

— Болельщики, обстановка на стадионах в Бразилии, где вы раньше играли, и в России сильно отличаются?

— Они немного отличаются. Я думаю, что в России клубы очень сильно отождествляются с городами, которые они представляют. А в Бразилии есть дополнительный ингредиент. Практически в каждом городе есть более одной команды. Так что это создает внутреннее соперничество, которое является отличным «топливом», разжигающим ажиотаж вокруг каждой игры. В Бразилии ты радуешься, прежде всего, тому, что твой соперник, команда из твоего города, играет плохо, или хочешь показать им, что ты всегда лучше. Футбол в Бразилии — это еще и способ для людей, которым приходится нелегко в повседневной жизни, провести свободное время и забыть о своих трудностях. В итоге люди вкладывают в него всю свою энергию и требуют от игроков гораздо больше, чем должны. Это не очень здоровые отношения — те, что между бразильскими болельщиками и бразильскими игроками. А в России, как мне кажется, более здоровая, уважительная атмосфера. Вот и все отличия, я думаю.

— Сейчас на первый план в футболе вышли испанцы, которые выигрывают все. Как думаете, почему? Вы, кстати, обыграли Испанию в финале Олимпиады 2020.

— Я думаю, что это долгосрочная работа — как и все в футболе, все в жизни требует процесса и времени. Мы выиграли финал Олимпийских игр, и из нашей команды-победительницы очень немногие игроки играли, например, на «Копа Америка». В испанской команде, напротив, несколько игроков продолжили карьеру, даже несмотря на поражение в финале. Тренер остался — тренер (Луис де ла Фуэнте.— “Ъ”), команда которого проиграла нам в финале, стал тем, кто выиграл чемпионат Европы. Так что это долгосрочный проект, на который, например, в Бразилии у болельщиков часто не хватает терпения и в итоге они разбивают своей критикой игроков и тренеров. В Испании очень хорошо поставлена игра, все футболисты прекрасно знают особенности национальной команды, многие клубы в стране играют так же, как и сборная,— все это облегчает задачу, и я думаю, что в этом и есть секрет.

— Но титул чемпиона мира пока у Аргентины. Это все из-за Месси? Вам довелось против него играть. Объясните, почему он — лучший?

— Когда ты играешь против него, чувствуешь, что постоянно должен быть на пределе своей концентрации и внимания. Нужно быть безупречным тактически, технически, в плане скорости и чтения игры. Ты должен пытаться предсказывать развитие событий. Помню, я все время старался накрывать Месси еще до получения им мяча, чтобы максимально мешать ему. И это было очень сложно, потому что перед тобой человек, способный удивить каким угодно футбольным решением, непредсказуемый и неуловимый. Он в одиночку может обыграть двух-трех соперников, поэтому ты всегда должен быть сфокусирован на 100%. Дело ведь в том, что никому не удается полностью закрыть его! Но если бы кому-то это удалось, то, вероятнее всего, благодаря озвученному мной набору требований.

— На какое место вы поставили бы в современной футбольной иерархии Халка? Его до сих не могут забыть болельщики «Зенита».

— Халк — звезда! Ему 38 лет, если не ошибаюсь, и он все еще очень хорошо выступает в Бразилии. Он сыграл решающую роль и помог своему клубу, «Атлетико Минейро», выиграть важные турниры, в которых они не побеждали уже долгое время. Я считаю, что карьера Халка совершенна, и это говорит само за себя. Он футболист, который достойно играл на чемпионате мира, выступал за великие клубы и продолжает играть на высоком уровне. Он также профессионал, который прекрасно заботится о своем здоровье вне поля. Так что это игрок, которого будут помнить вечно, это точно.

— Сейчас у «Зенита» во главе угла командный футбол. Или от индивидуальностей тоже многое зависит?

— Как в любом клубе-гранде, в «Зените» собраны мастера высочайшего уровня, которые показывают великолепную командную игру. Каждый помогает и дополняет друг друга на поле.

— Тогда скажите, как Максиму Глушенкову удалось на старте сезона выглядеть на таком же уровне, как Вендел, Клаудиньо, а по результативности даже лучше? Вас удивил этот игрок?

— Макс — отличный футболист, оказавшийся в команде, которая помогла ему раскрыть самые лучшие качества. В окружении таких профессионалов, которые собраны в «Зените», он смог показать то, на что способен. Он уже принес огромное количество пользы и, уверен, принесет еще больше. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!

— «Зенит» удачно начал сезон. Почему, как вы думаете?

— Потому что иначе и быть не могло. Каждый год наша задача — подтверждать звание сильнейшей команды страны, ради этого мы тренируемся и выходим на поле. Это наш долг перед болельщиками и Петербургом.

— Может, дело еще в том, что весной у клуба 100-летний юбилей? Вам руководство что-то объясняло на этот счет?

— Конечно, и мы сами прекрасно понимаем, насколько этот сезон важен для клуба и города. В такой знаковый год хочется принести всем много радости и взять все возможные трофеи!

— У вас необычные для футболиста увлечения: читаете Толстого и Достоевского, ходите в Эрмитаж, жадно учите русский язык. Может, в последнее время появилось что-то новенькое? И откуда все эти интересы? В чем стимул?

— Мне очень нравится знакомиться с разными культурами, и перед переходом в «Зенит» я с головой погрузился в русскую культуру, начав с литературы. Обожаю читать! Но дело в том, что в первой половине года у меня было время на эти хобби, так как я был вдали от семьи, жены и детей. Теперь, с их переездом в Петербург, я стал уделять им гораздо больше времени. Моя дочь уже в том возрасте, когда она понимает, что я ухожу из дома,— и она показывает, что скучает по мне, когда меня нет рядом. Поэтому при любой возможности я провожу с ней время и посвящаю себя семье.

— Кто вместе с вами живет в Петербурге? Жена, дети (и сколько их), может, кто-то из родственников?

— Жена, двое детей и два человека, которые помогают нам по хозяйству.

— Ваш идеальный выходной день?

— Мой идеальный выходной, я думаю, был бы здесь, в Петербурге — в летний день. Сначала я бы пошел гулять с детьми в парк, а в конце дня, когда они уснут, мы бы с женой сходили на ужин.

— На вашем счету в России — один гол. Зато забит в финальном матче кубка — против «Балтики». Нино будет забивать за «Зенит» редко, но метко?

— Да, если это всегда будут важные мячи, то это здорово, но я думаю, есть и другие способы помочь команде: в первых матчах этого чемпионата мы пропустили очень мало голов, и для меня это очень ценно. Но, к сожалению, нам не удалось выиграть во всех матчах, и мы потеряли важные очки. Так что я не оказываю на себя слишком большого давления в плане забитых мячей, это не то, что не дает мне спать. Но если я буду забивать важные и при этом редкие голы — так тому и быть.

— И последний вопрос. Наверное, нападающим в футболе снятся красивые голы в «девятку», овации трибун, объятия партнеров. Что снится вам? Каким моментами на поле вы гордитесь как защитник? Можете нарисовать такую ситуацию? Пусть она даже будет похожа на сон.

— Я думаю, теми моментами, когда ты спасаешь ворота в последний момент, выносишь мяч с ленточки. Уверен, каждый защитник мечтает о таком — когда соперник наносит удар, все на стадионе уже уверены, что будет гол, а ты каким-то образом успеваешь спасти свою команду. Вот это, я считаю, самое крутое.

Беседовал Кирилл Легков