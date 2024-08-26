The Times: оперу Пуччини сократили вдвое для привлечения «поколения TikTok»

13 сентября в Перудже состоится премьера адаптированной версии оперы Джакомо Пуччини «Богема». Цель адаптации — привлечь в театры молодую аудиторию, которая или не знакома с жанром оперы, или не способна выдерживать длительные постановки. Поэтому адаптированная версия «Богемы» представляет собой 90-минутное представление, в котором убраны длинноты и ускорено исполнение арий.

Как пишет The Times, автор идеи короткой оперы — Operacorto — итальянский тенор Джанлука Терранова. Он сократил до полутора часов «Богему», которая состоит из четырех действий и обычно идет 2 часа 40 минут. По мнению певца, который в адаптированной «Богеме» исполнит главную роль — поэта Рудольфа, надо учитывать, что поколение TikTok не способно удерживать внимание так долго, а также надо пытаться привлечь тех людей, кто не ходит в оперу, боясь, что ничего не поймет и т. п. В короткой «Богеме» промежутки между ариями будет заполнять рассказчик, сокращая промежутки между сценами и поясняя сюжет. Текст для этого написал сам господин Терранова, а читать его будет одна из героинь оперы — актриса Мюзетта.

Кроме того, в будущих представлениях автор идеи намерен ускорить исполнение арий сопрано. Тенор уверен, что сам Пуччини был бы рад, чтобы его произведение дошло до как можно более широкой публики, а не только до той утонченной, которая в основном и посещает оперу сейчас. По его словам, слушание оперы не только развивает, но позволяет молодым людям, которые часто случают очень громкую музыку, послушать исполнителей, поющих со сцены без микрофона. Еще один плюс, по мнению тенора, то, что такие оперы обходятся дешевле в постановке. И это может позволить также возродить сеть провинциальных театров.

Между тем не всем нравится идея короткой оперы. Так, по мнению музыкального критика Альберто Маттиоли, «Богема» 1896 года — идеальная опера и нельзя ничего ни добавить в нее, ни убавить. «Каждая нота, написанная Пуччини, священна»,— считает он. По мнению критика, лучше просвещать молодежь и объяснять им, что Пуччини в своих произведения говорит о нас, а не о чем-то далеком, непонятном и скучном. Тогда, говорит господин Маттиоли, молодежь пойдет в театр. «Это людей надо поднимать до уровня Пуччини, а не Пуччини низводить до уровня неграмотных»,— заявил критик.

Алена Миклашевская