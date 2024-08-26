Петербург возглавил рейтинг вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга, оценивающего вовлеченность населения регионов в малый и средний бизнес по итогам 2023 года. По данным РИА Рейтинг, доля задействованных в среднем и малом предпринимательстве петербуржцев достигла 62,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество жителей Петербурга, трудящихся в МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2134,7 тыс. человек. За год их число увеличилось на 11,1%. Вторую строчку рейтинга заняла Новосибирская область, где в МСП задействованы 744,6 тыс. человек, или 56,6% населения. На третьем месте Москва с показателем 4867 тыс. человек, или 56,5% жителей города. Рейтинг замыкают Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и Республика Ингушетия. В этих регионах на долю занятых в МСП приходится менее 25% населения.

В масштабах страны в МСП в 2023 году были задействованы 34,1 млн человек, или 43,1% от числа занятых в экономике. За год их число выросло на 11,7%.

«По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 21%, в то время в как других развитых странах эта доля составляет 50-60%»,— отметили составители рейтинга.

Дмитрий Крашенинников