«Яблоко» обратится в Верховный суд из-за снятия партийцев с выборов

Третий кассационный суд отклонил жалобу кандидатов в муниципальные депутаты от петербургского отделения партии «Яблоко» на снятие их с выборов. Ранее всех партийцев не допустили до участия в муниципальной кампании: ТИКи сочли конференцию, на которой «яблочники» выдвинули кандидатов, не состоявшейся. После этого еще в ряде регионов партийцев не зарегистрировали как кандидатов. «Яблоко» оспорит решение кассации в Верховном суде.

Жалобу подавали «яблочники», планировавшие стать мундепами в «Нарвском округе». Ранее ТИК №41 отказала им в регистрации. Решение кандидаты оспаривали в Кировском районном суде, а затем в Горсуде. Ни одна из инстанций не отменила решение ТИКа. В партии считают отказы избиркомов «политическим заказом», потому что они были написаны почти идентично.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут через 10 дней без кандидатов от партии «Яблоко». ТИКи отказали в регистрации всем 82 «яблочникам», заявив, что партия не провела конференцию по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты.

В 2022 году партия созвала конференцию по избранию руководящих и контрольно-ревизионных органов партии и не закрывала ее с тех пор, говорится в решении по одному из несостоявшихся кандидатов. Претендентов в муниципальные советы утверждали на четвертом этапе конференции, который прошел 24 июня. Члены избиркома посчитали, что цель конференции была достигнута после избрания руководящих и контрольно-ревизионных органов «Яблока», а повестка дня — исчерпана еще два года назад.

Председатель петербургской ячейки партии Александр Шишлов заявил, что «Яблоко» подаст жалобу в Верховный суд и будет добиваться правовой оценки действий избирательных комиссий и отмены принятых решений.

Подробнее об отказах ТИКов в регистрации кандидатов от «Яблока» и КПРФ — в материале «Ъ-СПб» «"Яблоко" сорвали с выборов».

Полина Пучкова