Женщина подожгла пять иномарок за ночь по указке мошенников в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 25 августа сгорели пять иномарок в трех районах города. О каждом из пожаров сообщало региональное МЧС, однако причины возгорания на тот момент были неизвестны. Как позднее выяснило ГУ МЧС по городу, за серией поджогов стояла 46-летняя жительница города, уроженка Калмыкии. Она стала жертвой мошенников, похитивших ее деньги и убедивших устроить поджоги.

Изначально в МВД сообщили о поджогах припаркованных Mercedes и BMW в Красногвардейском районе. Выехавшие на место полицейские обнаружили женщину с канистрой бензина в руках. Ее задержали. На допросе она объяснила, что в конце июля с ней в мессенджере связались два мошенника, представившиеся ее начальником и сотрудником правоохранительных органов. Они убедили женщину, что кто-то использует ее счета для перевода денег в преступных целях и планирует взять на ее имя кредит.

По указанию мошенников женщина оформила несколько займов на 1,7 млн руб., чтобы «исчерпать кредитный потенциал». Деньги она перевела на «безопасные счета» самих мошенников. Позднее они снова вышли с ней на связь и под предлогом поимки злоумышленников убедили ее поджечь несколько автомобилей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Также возбуждено дело о мошенничестве.

Евгений Белоусов