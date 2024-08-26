Дело экс-главы краснодарского главка МЧС Олега Волынкина передано в суд

Советский районный суд Краснодара назначил на 28 августа слушание по уголовному делу в отношении бывшего начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Информация размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Волынкин в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Олег Волынкин в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Генерал-лейтенант Олег Волынкин был задержан 27 сентября 2023 года в Сочи и доставлен в Москву, где ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В мае 2024 года суд перевел обвиняемого под домашний арест, приняв во внимание состояние его здоровья. В июле 2024 года Басманный суд отказал защите господина Волынкина в освобождении из-под домашнего ареста, указав на то, что экс-руководитель краснодарского главка МЧС, оказавшись на свободе, может скрыться от следствия и суда или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. По данным «Ъ», срок домашнего ареста фигуранту дела продлен.

Бывшего руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина обвиняют в том, что он подписал акты приема работ по ремонту пожарных депо в Сочи, не проверив фактического исполнения контрактов. Между тем поставщик стройматериалов Андрей Кольцов, как установило следствие, похитил около 3 млн руб. из средств, выделенных на ремонт, предоставив в МЧС фиктивные отчеты. Олег Волынкин признал себя виновным, заявив, что он слишком доверял своим подчиненным.

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу в тюрьме не место».

Анна Перова, Краснодар