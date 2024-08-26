В Москве по обвинению в мошенничестве арестовали гражданина Южной Кореи

Тушинский суд Москвы отправил под стражу до 27 сентября гражданина Южной Кореи Арсения Кия. Его обвиняют в мошенничестве путем злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

«Постановлением Тушинского районного суда города Москвы Кию Арсению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 13 суток»,— сообщила пресс-служба судов в Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина из корыстных побуждений знакомился с женщинами. Он убеждал их переводить ему деньги и передавать имущество. Уголовное дело возбуждено по факту двух случаев мошенничества.