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Движение по новому путепроводу на развязке с Мурманским шоссе запущено в Кудрово

В городе Кудрово над Мурманским шоссе ввели в эксплуатацию новый путепровод. Движение транспорта переключили со старого моста на построенный в минувшие выходные.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Как сообщили 26 августа в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, новый мост является частью большой развязки с Мурманским шоссе, который дал дополнительный выезд из города, а также станет подъездом к будущей станции метро.

Старый мост закрыли на реконструкцию, его хотят сделать шире. После завершения всех работ в Кудрово появится два моста — один на въезд, другой на выезд из города.

Также на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей организована вторая строительная площадка — там появится подземный переход, а саму улицу планируют сделать прямой и присоединить к Мурманскому шоссе без множества неудобных поворотов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ломоносовском районе Ленобласти завершили ремонт Ропшинского шоссе.

Варвара Рудич

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