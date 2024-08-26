Нетрезвого водителя-рецидивиста без прав задержали в Сочи

Сотрудники ДПС в Хостинском районе Сочи остановили ночью 42-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на лишение прав за аналогичное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел на улице Чекменева. Правоохранительные органы остановили внедорожник. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Проверка показала, что ранее нарушителя лишали водительского удостоверения за аналогичное правонарушение.

В связи с повторным управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (езда в состоянии алкогольного опьянения). Внедорожник злоумышленника изъяли и отправили на штрафстоянку.

Мария Удовик