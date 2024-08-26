IKEA запустит онлайн-площадку для товаров секонд-хенд

IKEA намерена запустить онлайн-маркетплейс для секонд-хенд товаров. Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор шведского ритейлера Йеспер Бродин.

В 2021 году IKEA запустила в качестве эксперимента магазин секонд-хенд товаров в Швеции, а в августе 2023 года объявила о расширении программы физических магазинов, где клиенты смогут приобрести бывшие в употреблении товары. Теперь же IKEA намерена запустить полноценную онлайн-площадку вроде eBay или Craiglist, где пользователи смогут торговать друг с другом товарами секонд-хенд напрямую.

«Мы уже давно мечтаем об этом. Сейчас IKEA в том состоянии, когда мы можем делать более продвинутые и крутые вещи. И мы абсолютно уверены в необходимости двигаться в цифровом направлении»,— заявил господин Бродин.

Проект получил название IKEA Preowned и будет протестирован в Мадриде и Осло. Покупатели будут приобретать товары напрямую у продавцов, а те смогут выбрать — либо получить наличные за проданный товар, либо получить ваучер на 15% скидку от IKEA.

В конце 2023 года европейские и американские исследователи отмечали заметный рост популярности товаров секонд-хенд на интернет-площадках, связывая это с ростом стоимости жизни из-за инфляции и желанием людей сэкономить.

На Amazon продажи подержанных товаров в 2023 году выросли на 15%, а eBay ожидает, что к 2025 году рост продаж подержанных товаров на его площадке составит 50%. На таких специализированных площадках секонд-хенда, как Depop и Vinted, рост продаж в прошлом году составил 51% и 8% соответственно.

По прогнозам исследователей американского маркетплейса ThredUp, объем мирового рынка секонд-хенда к 2027 году должен удвоиться и составить $177 млрд.

Кирилл Сарханянц