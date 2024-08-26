Два жителя белгородского райцентра Шебекино ранены при украинском обстреле

Со стороны Украины был обстрелян город Шебекино в Белгородской области. Ранения получили два человека, также зафиксированы повреждения жилых, социальных и коммерческих объектов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия обстрела города Шебекино Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 3 Последствия обстрела города Шебекино Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

При обстреле женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, а мужчина — минно-взрывную травму и ранение поясничной области. Пострадавшие обратились в Шебекинскую центральную районную больницу.

По данным на 11:00 мск, повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, социальный и коммерческий объекты. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась «Газель», пожарные расчеты ее потушили. Вячеслав Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется: «Администрация и оперативные службы продолжают обход».

За минувшие сутки Белгородская область была атакована с помощью как минимум 123 боеприпасов и 35 беспилотников. В результате один человек погиб и три получили ранения.

Один из пострадавших обратился за помощью после обстрела в ночь на 25 августа поселка Ракитное. В результате этой атаки 5 человек погибли, а 13 были ранены.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ракетная ночь».

Александр Прытков, Воронеж