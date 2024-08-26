Жители трех районов Петербурга с 26 августа временно останутся без горячей воды

С 26 августа по 1 сентября теплоэнергетики будут проверять трубы в трех районах Петербурга: Приморском, Центральном и Петроградском. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации отметили, что подготовка к отопительному сезону близится к завершению. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» на этой неделе будут проводить испытания в домах Приморского района, а сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» — в Центральном и Петроградском районах. Проверить, попадает ли ваш дом в зону работ, можно на официальном сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти выделили 700 млн рублей на ремонт котельных и теплосетей.

Дарья Астанина