Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что президента Владимира Путина отличает от его предшественников хладнокровность. По словам политика, президент еще ни разу не позволил себе «сорваться», несмотря на текущую политическую обстановку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар»,— сказал господин Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Владимир Путин спокойно воспринял и западные санкции, и нападение ВСУ на Курскую область, и решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на его арест.

Господин Степашин добавил, что встречался один на один с президентом СССР Михаилом Горбачевым и много работал с первым президентом России Борисом Ельциным: «Не сорваться — невозможно».

Сергей Степашин возглавлял правительство России с мая по август 1999 года. В 1990–1993 годах — народный депутат РСФСР. C ноября 1991 по январь 1992 года — заместитель гендиректора Агентства федеральной безопасности РСФС. С 30 марта 1998 по 12 мая 1999 года был главой МВД. С 2000 по 2013 год был председателем Счетной палаты.

Евгений Белоусов