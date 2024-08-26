Мужчина погиб в ДТП на трассе Волосово — Гомонтово — Копорье в Ленобласти

Две легковушки столкнулись на трассе в Волосовском районе Ленинградской области. В результате ДТП погиб мужчина, полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла вечером 25 августа на 1-м километре трассы Волосово — Гомонтово — Копорье. По предварительным данным, водитель Renault Logan решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему ехал Ford Focus.

В результате столкновения погиб пассажир Renault, водитель иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в больницу с травмами легкой степени тяжести попал водитель Ford Focus.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на трассе Стрельна — Пески — Яльгелево в Ленобласти Kia насмерть сбила женщину.

Дарья Астанина