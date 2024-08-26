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Сочи возглавил топ популярных направлений для одиночного отдыха в августе

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для одиночного отдыха в августе. Исследование подготовил портал Твил.ру, опираясь на данные запросов и заявок на бронирование.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На долю Сочи приходится 22% всех бронирований в данном сегменте отдыха в августе. У Анапы и Санкт-Петербурга 11 и 7% одиночных бронирований соответственно (второе и третье места в рейтинге).

В Сочи средняя стоимость ночи в отеле при одиночном бронировании в августе составляет 4,1 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — восемь ночей. В Анапе средняя продолжительность больше — девять ночей, а стоимость номера превышает 3,6 тыс. руб. В Санкт-Петербурге ночь стоит 4,1 тыс. руб., продолжительность поездки составляет в среднем пять ночей.

В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На пятом месте Геленджик (4,2 тыс. руб., семь ночей), Ейск (2,6 тыс. руб., девять ночей).

Вячеслав Рыжков

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