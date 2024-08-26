В Китае оштрафовали семь компаний за перевозку масла в цистернах для химикатов

Власти Китая оштрафовали семь компаний на общую сумму $1,5 млн за перевозку пищевого масла в цистернах, которые предназначались для транспортировки токсичных веществ. Наибольший штраф получило подразделение государственной компании Sinograin — $401 тыс., передает Bloomberg .

О нарушениях стало известно в июле. Штрафы компаниям были выписаны по итогам расследования управления по безопасности пищевых продуктов Госсовета Китая. Двух водителей, перевозивших масло в цистернах для химикатов, также привлекли к уголовной ответственности.

Управление Госсовета назвало нарушения «чрезвычайно серьезными», они должны быть «жестко пресечены». Bloomberg отмечает, что власти Китая чувствительно относятся к продовольственным скандалам после инцидента в 2008 году, когда из-за поддельного молока отравились 300 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скандал на постном масле».

Петр Бузлаев