В центре Москвы ограничили движение из-за провала грунта

Провал грунта произошел на улице Большая Никитская в районе дома №5, сообщила Госавтоинспекция Москвы. Из-за ЧП ограничено движение от Романова до Никитского переулка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провал грунта на Большой Никитской улице

Фото: соцсети Провал грунта на Большой Никитской улице

Фото: соцсети

«На месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС, работают городские службы. Выбирайте маршруты объезда»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Дептранс уточняет, что движение в районе ДТП затруднено. Что стало причиной ЧП, не уточняется. Информации о пострадавших нет.

Лаура Кеффер