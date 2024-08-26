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Коммерсантъ FM
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В центре Москвы ограничили движение из-за провала грунта

Провал грунта произошел на улице Большая Никитская в районе дома №5, сообщила Госавтоинспекция Москвы. Из-за ЧП ограничено движение от Романова до Никитского переулка.

Провал грунта на Большой Никитской улице

Провал грунта на Большой Никитской улице

Фото: соцсети

Провал грунта на Большой Никитской улице

Фото: соцсети

«На месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС, работают городские службы. Выбирайте маршруты объезда»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Дептранс уточняет, что движение в районе ДТП затруднено. Что стало причиной ЧП, не уточняется. Информации о пострадавших нет.

Лаура Кеффер

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