Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничат на два месяца из-за ремонта
В понедельник, 26 августа, в петербургском метрополитене меняется режим работы первого вестибюля станции «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания). В связи с запланированными работами по капитальному ремонту эскалатора вход в него будут ограничивать по вечерам в течение почти двух месяцев.
Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ
Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», ремонтные работы будут вестись до 21 октября. Из-за этого вход в вестибюль 1 будут ограничивать по будням с 17:00 до 19:30. При этом с учетом фактического пассажиропотока при необходимости возможна корректировка указанного времени, уточнили в пресс-службе подземки.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что открытие двух новых станций петербургского метро: «Казаковской» и «Путиловской» было решено перенести на 2025 год.