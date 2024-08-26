Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничат на два месяца из-за ремонта

В понедельник, 26 августа, в петербургском метрополитене меняется режим работы первого вестибюля станции «Площадь Восстания» (выход на Невский проспект и улицу Восстания). В связи с запланированными работами по капитальному ремонту эскалатора вход в него будут ограничивать по вечерам в течение почти двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», ремонтные работы будут вестись до 21 октября. Из-за этого вход в вестибюль 1 будут ограничивать по будням с 17:00 до 19:30. При этом с учетом фактического пассажиропотока при необходимости возможна корректировка указанного времени, уточнили в пресс-службе подземки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что открытие двух новых станций петербургского метро: «Казаковской» и «Путиловской» было решено перенести на 2025 год.

Андрей Цедрик