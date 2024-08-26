Экс-премьер Степашин: России и США придется говорить по Украине после выборов

Бывший премьер России Сергей Степашин считает, что Москве придется вести диалог с Вашингтоном по урегулированию конфликта с Украиной после проведения выборов в США. По его мнению, в Киеве не с кем вести диалог.

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США»,— сказал господин Степашин ТАСС. Он считает, что разговаривать нужно с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает».

Господин Степашин «не видит» переговорщиков в Европе. По его мнению, нельзя сравнивать действующего канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с их предшественниками Гельмутом Колем (1982–1998) и Жаком Шираком (1995–2007).

США, как считает бывший российский премьер, будут заинтересованы в диалоге, так как дальнейшее продолжение боевых действий на Украине им будет не выгодно. Господин Степашин отметил, что Вашингтон «раскрутил свою оборонку», и напомнил о большом госдолге США. Политик считает, что их страна может «рухнуть в одночасье». «Великие империи в истории рушились: Германия, Австро-Венгрия, царская Россия, Советский Союз. Они это прекрасно понимают»,— сказал господин Степашин.

Украина продвигает на международных площадках свою «формулу мира», которая среди прочего предусматривает вывод российских войск и восстановление страны в границах 1991 года. Президент России Владимир Путин в июне в рамках предложений по мирному урегулированию потребовал от Украины вывести войска из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также установить нейтральный безъядерный статус и отказаться от стремления в НАТО. После нападения украинской армии на Курскую область господин Путин задался вопросом, «о чем вообще можно говорить» с Киевом.

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Визит по заветам Ганди».

Леонид Уварчев