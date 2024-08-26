Эксперты о расколе в мировой науке

Целью суверенизации науки не может быть изоляция от мирового научного сообщества, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. «Скорее нужно говорить о том, что равноправный обмен результатами исследований и разработок для России возможен лишь при условии наличия собственных научных результатов мирового уровня»,— отмечает он. Именно на этой основе, по его мнению, будут выстраиваться взаимоотношения в этой сфере после снижения геополитической напряженности.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов отмечает, что ситуация, когда в мире существуют глобальная наука и суверенная технологическая сфера, продлится еще 10–12 лет. Принимая во внимание, что прикладные и фундаментальные исследования довольно быстро интегрируются, есть довольно высокий риск того, что по крайней мере часть фундаментальной науки будет суверенизирована, полагает эксперт. «В какой мере это коснется России, вопрос сложный»,— говорит он. У РФ, по словам эксперта, есть несколько возможностей для интеграции в мировую науку: дистанционное участие в международных проектах, на платформах дружественных стран — и в этом смысле важен опыт Китая, выстраивающего работу в американских университетах и превращающего увиденное в собственные разработки. «В целом мы вступаем в очень интересное время глобального режима, влекущего за собой более глубокий раскол научного сообщества, чем в 1930-е годы. Во всяком случае — между Россией и Западом, Китаем и Западом. Он вряд ли будет глобальным: есть научные журналы, возможность для коллабораций, но тем не менее этот процесс более серьезен, чем в то время»,— говорит эксперт.

Венера Петрова