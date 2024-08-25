Мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме на Старогатчинском шоссе

Пожар с пострадавшим произошел днем 25 августа в Пушкинском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Старогатчинское шоссе, д. 8 поступил на пульт дежурного «01» в 12:47, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что по всей площади горели дощатый дом размером 2х5 м и сарай размером 2х3 м. С огнем удалось полностью справиться спустя около часа силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном квартирном пожаре на Большеохтинском проспекте в Петербурге, в результате которого погиб мужчина.

Андрей Цедрик