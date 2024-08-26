«Эталон» не заметил отмены

Несмотря на отмену массовой льготной ипотеки, отдельным застройщикам удалось нарастить продажи. Так, в ГК «Эталон» сообщили о рекордных показателях за июль за все время работы. Спрос на жилье поддерживают семейная ипотека и программы рассрочек от девелоперов, но потенциальные покупатели постепенно будут переориентироваться на аренду квартир, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам июля 2024 года группа «Эталон» увеличила продажи до 12,2 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за данный месяц за все время, говорится в сообщении девелопера. В натуральном выражении объем продаж застройщика составил 43,4 тыс. кв. м, что превышает аналогичные месячные показатели за последние три года.

Положительные результаты «Эталону» удалось продемонстрировать на фоне сокращения спроса на жилье. По данным «Дом.РФ», продажи квартир по договорам долевого участия в июле упали на 31% в годовом выражении и составили 1,8 млн кв. м. Этот показатель оказался на 52% ниже, чем в июне. Выручка застройщиков от реализации жилья в июле снизилась на 10% год к году, до 357 млрд рублей, подсчитали в «Дом.РФ». Снижение рыночных показателей связано с завершением программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках по ставке 8%. Этот инструмент был введен в 2020 году для поддержки отрасли во время пандемии. В Центральном банке указывали, что программа исчерпала себя.

В Санкт-Петербурге количество проданных в июле квартир сократилось к июню на 21%, напоминает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Но если судить по дате заключения договора, то 59% спроса обеспечили фактическими сделками января — июня 2024 года, когда еще действовала льготная программа ипотеки, подчеркивает он.

В «Эталоне» объяснили положительную динамику июля расширением географии, диверсификацией портфеля по регионам и ценовым сегментам, а также широкой линейкой продуктов для финансирования покупки жилья. На объемы продаж также повлияла адаптация продукта и системы продаж к новым условиям при традиционно невысокой доле ипотеки, добавили в девелоперской компании.

По итогам июля в Санкт-Петербурге сильные результаты по ряду проектов показали «Строительный трест», «Лидер Групп», «Аквилон», перечисляет гендиректор агентства «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. По его словам, лидерами по динамике продаж являются застройщики, которые не так сильно зависели от льготной ипотеки. Спрос на жилье поддержали программы рассрочки от девелоперов, траншевая ипотека и умение работать с клиентами, который приходят без льготной ипотеки, добавляет эксперт.

Тем не менее рекордных показателей в ближайшее время ожидать не стоит, уверен господин Орлов. Во втором полугодии 2024 года произойдет снижение объема сделок и стабилизация рынка, прогнозирует аналитик. В агентстве «Петербургская недвижимость» полагают, что спрос на жилье на первичном рынке Санкт-Петербурга по итогам этого года может упасть на 12,5%, до 3,2 млн кв. м.

При этом конкуренция за клиентов будет расти: участники рынка, которые столкнулись с падением продаж, будут дорабатывать свой продукт и маркетинговую стратегию, считает господин Ельцов. Как следствие, можно ожидать перераспределения спроса между застройщиками, предполагает он.

Основным драйвером продажи жилья станут семейная ипотеки и различные варианты рассрочек, уточняет господин Орлов. Но в текущей ситуации фокус потенциальных покупателей будет временно смещаться на рынок аренды, замечает эксперт.

Михаил Кузнецов