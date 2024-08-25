Подросток получил травмы, попав под поезд на ж/д станции Бернгардовка

Сотрудники Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту травмирования 13-летнего подростка на железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Как сообщили в транспортном СК, предварительно установлено, что вечером 24 августа 2024 года на ж/д станции Бернгардовка Ириновского направления Октябрьской железной дороги несовершеннолетний попал под поезд. Пострадавшего доставили в больницу, где в настоящий момент ему оказывается помощь. Характер травм и степень их тяжести в сообщении не уточняются.

Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовой поезд сбил девочку-подростка в Лодейном Поле, школьница выжила.

Андрей Цедрик