Подросток получил травмы, попав под поезд на ж/д станции Бернгардовка
Сотрудники Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту травмирования 13-летнего подростка на железной дороге.
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Как сообщили в транспортном СК, предварительно установлено, что вечером 24 августа 2024 года на ж/д станции Бернгардовка Ириновского направления Октябрьской железной дороги несовершеннолетний попал под поезд. Пострадавшего доставили в больницу, где в настоящий момент ему оказывается помощь. Характер травм и степень их тяжести в сообщении не уточняются.
Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовой поезд сбил девочку-подростка в Лодейном Поле, школьница выжила.