Бейонсе увлеклась виски

Певица Бейонсе объявила о запуске собственного бренда виски. Производить его она планирует совместно с компанией Moet Hennessy, сообщает издание Food and Wine. Это будет ржаной напиток крепостью 44 градуса. Американская звезда уже подала на регистрацию товарного знака SirDavis в начале лета. Название бренда, по словам самой певицы, выбрано в честь ее дедушки, который был самогонщиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LM Otero / AP Фото: LM Otero / AP

Руководитель направления крепкого алкоголя компании Fort Руслан Брагин считает, что на искушенного потребителя Бейонсе рассчитывать не стоит: «Сейчас плохой виски не делают, это первое. Второе — есть такая практика, когда знаменитости, чтобы монетизировать свою узнаваемость, выпускают алкогольные напитки. В частности, Брэд Питт с Анджелиной Джоли покупали винодельню. Вместе с тем знатоки предпочитают 50-55-градусный виски, что называется бочковой крепости. Напиток в 44 градуса не скажу, что попсовый, это такая социально ответственная планка.

То, что он ржаной, означает, что таргетирование идет на американский рынок. Национальный напиток в России — это водка, а в США — это ржаной виски. Что касается перспектив напитка, то на волне хайпа поклонники ее творчества будут брать его в коллекции. Я думаю, плохо она не сделает.

У артистки много лишних денег, она привлечет консультантов, экспертов, которые накупажируют ей очень хороший букет. Определенный успех в ближайшие пять лет будет присутствовать».

Как отмечает издание Food and Wine, дорабатываться, смешиваться и разливаться по бутылкам виски SirDavis будет в штате Техас с двухэтапным процессом выдержки: сначала в бочках из американского дуба, после — из-под хереса Pedro Ximenez. В розничной торговле в США, Великобритании, Франции и Японии SirDavis появится в сентябре по цене $89 за бутылку в лаконичном дизайне с минималистичным принтом лошади. С Moet Hennessy певица планировала совместный проект еще до пандемии COVID-19.

Партнерство вполне может оказаться успешным, допускает руководитель школы сомелье Эркин Тузмухамедов: «Америка — страна очень внушаемых людей. Там практически любая мало-мальски известная голливудская поп-звезда имеет какой-то свой бренд алкоголя. Так как в этом проекте участвует компания LVMH Moеt Hennessy, которая производит половину всей парфюмерии мира и всех самых элитных напитков — шампанское и коньяк, наверное, они знают, как сделать так, чтобы и этикеточка, и бутылочка были красивыми, парфюмерообразными, чтобы содержимое было соответствующим. В предметах роскоши равных Louis Vuitton никого нет».

Среди знаменитостей свой бренд виски также запускал ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Алкоголь под маркой Propper Twelve появился в 2018 году и вскоре вошел в десятку самых популярных на мировом рынке. За два с половиной года поставки виски в разные страны достигли 6 млн бутылок. А три года назад Макгрегор вместе с партнерами продал контрольный пакет акций компании за $600 млн.

Может ли Бейонсе рассчитывать на сопоставимый успех со своим виски? Креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман сомневается, что бренд певицы будет популярен за пределами США: «Не очень кажется гармоничным сочетание виски и образа Бейонсе, немножко разные оперы. Виски — другой продукт. Не то чтобы он более мужской, но он требует, мне кажется, другого характера от женщины. Это должна быть другая персона. Если говорить об Америке, например, какая-нибудь известная певица в стиле кантри.

Что касается перспектив напитка на российском рынке, то не думаю, что это будет очень востребованным. Наш потребитель более консервативен и менее подвержен имиджевым историям.

Даже если это был бы популярный российский шоумен, то его продукт тоже не было бы так популярен, как Johnnie Walker либо Jim Beam».

По оценке Forbes, состояние Бейонсе в мае превысило $750 млн. Ранее она выпускала линию одежды совместно с Adidas, собственный парфюм и сотрудничала с модным домом Balmain. Запуск бренда виски приблизит американскую звезду к статусу миллиардера, прогнозирует издание.

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Анна Кулецкая