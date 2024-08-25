Три человека погибли в двух тяжелых дорожных авариях под Выборгом и Кингисеппом

Полиция проводит проверку по факту двух ДТП со смертельным исходом в Выборгском и Кингисеппском районах Ленобласти. Дорожные аварии произошли вечером накануне, 24 августа, и в ночь на воскресенье.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, 24 августа около 20:30 на 9-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» 46-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Terrano, двигаясь со стороны Выборга в сторону поселка Барышево, на левом закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 41-летняя женщина-пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте. Погибшие не были пристегнуты, уточнили в полиции.

Вторая авария произошла в первом часу ночи 25 августа на 2-м километре автодороги «Лужицы — Первое Мая» в Кингисеппском районе. Госавтоинспекцией было установлено, что 30-летний водитель за рулем «КамАЗа», двигаясь со стороны деревни Лужицы в сторону поселка Усть-Луга, сбил неустановленного мужчину, на вид 40-45 лет, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без светоотражающих элементов, в одежде темных тонов.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливается.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства обоих смертельных ДТП. Во втором случае решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал о четырех погибших в массовом ДТП на 231-м км трассы М-11 «Нева» в Тверской области.

Андрей Цедрик