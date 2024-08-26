Музыкант не встал на путь исправления

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил рэпера Радия Лебедева в СИЗО на два месяца (до 21 октября 2024 года). Ему предъявили обвинения в мошенничестве во время отношений с полузащитницей ФК «Зенит» Линой Якуповой. Бывший парень выманил у спортсменки 11 млн рублей и не вернул их. При этом ранее музыкант уже три раза попадал на судебную скамью за обман друзей по той же схеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Футболистка познакомилась с Лебедевым через социальные сети в 2022 году. Следствие предполагает, что после начала отношений он предложил возлюбленной инвестировать в покупку дорогих автомобилей, чтобы вместе перепродавать их. Сначала Лина Якупова хотела купить Mercedes-Benz E-класса за 2,5 млн рублей, но во время транспортировки, по словам Лебедева, машину не вышло довезти до Петербурга. Затем история повторилась с Porsche Cayenne за 2,2 млн рублей и Mercedes G-Class за 5 млн рублей. За все время госпожа Якупова взяла кредиты и отдала рэперу в общей сумме 11 млн рублей. После чего он перестал выходить на связь.

Снова Лебедев написал полузащитнице «Зенита» в 2023 году, оправдываясь, что автобизнес временно приостановлен из-за суда. После чего он попросил у нее еще денег, но теперь на адвоката. Лина Якупова не смогла ему отказать и взяла четыре кредита, размер которых не раскрывается, чтобы поддержать своего парня. Всего он получил около 200 тыс. рублей. «За время общения Радий перевел обратно только 900 тыс. и перестал выходить на связь»,— рассказала госпожа Якупова.

Только спустя год она поняла, что Радий Лебедев обманул ее, и обратилась в полицию. Заявление о мошенничестве от 33-летней жительницы Краснодарского края в полицию Приморского района поступило 20 августа. Общий ущерб следствием оценивается в 11 млн рублей. Против Лебедева возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Стоит отметить, что имя Радия Лебедева широко обсуждалось в социальных сетях дважды: сначала, когда его заметили в компании Ольги Бузовой, а затем, после получения условного срока за мошенничество в 2023 году. Всего у него уже есть три судимости за мошенничество с автомобилями.

В 2018 году за хищение 9,3 млн рублей ему был назначен условный срок Гатчинским городским судом. Тогда схема у петербуржца была схожей. В приговоре отмечается, что подсудимый раскаялся, вернул часть похищенного и возместил ущерб.

После этого Радий Лебедев на какое-то время завязал с противозаконной деятельностью и начал выпускать музыкальные треки под псевдонимом Radiy в соцсетях, за несколько лет он успел опубликовать семь синглов. А в 2021 году для собственного продвижения, по информации СМИ, начал отношения с Ольгой Бузовой. Роман будто бы по соцсетям вычислили фанаты. Сама телеведущая отношения не подтверждала и не опровергала.



Спустя два года в двух судах Петербурга рассматривались дела против исполнителя. Весной Приморский райсуд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком три года. Следствие предполагало, что Радий Лебедев обещал помочь купить авто за 3,6 млн рублей, но сделка так и не состоялась, хотя деньги пришли на счет обвиняемого.

Летом того же года Октябрьский районный суд приговорил Лебедева к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года за преступление по той же схеме. Мошенник обманул петербуржца на 6 млн рублей, когда помогал купить машины Land Rover Range Rover Sport за 1,9 млн рублей, Volkswagen Polo за 250 тыс. рублей, Porsche Cayenne за 3,49 млн рублей, а также застраховать транспортные средства.

Стефания Барченкова