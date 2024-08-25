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Сочинские школьники и студенты вошли в тройку лидеров всероссийского конкурса

Команды СОШ №27, Сочинского торгово-технологического колледжа и Университетского экономико-технологического колледжа СГУ заняли почетные третьи места в своих категориях на всероссийском конкурсе «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Заявки на участие в конкурсе подали свыше 13 тысяч команд со всех регионов России. В течение пяти месяцев первичные отделения конкурса делали задания по трем модулям: рассказывали про свою деятельность, разрабатывали, презентовали и занимались реализацией проектов.

Команды-победители получат по 200 тыс. руб. на закупку оборудования и инвентаря для проведения мероприятий и реализации проектов.

Как отметила начальник управления по образованию и науке городской администрации Ольга Медведева, в Сочи «Движение первых» объединяет более 3 тысяч человек – в детских, садах, школах, ссузах, вузах, а также учреждениях спорта и культуры.

В 2024 году победителем одного из конкурсов грантов также стал сочинский детский сад №34. Команда получила сертификат на 910 тыс. руб. на проект «Маршрут юного эколога».

Андрей Пугачев

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