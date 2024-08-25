Воронежский Камерный театр в новом сезоне планирует четыре драматических спектакля

В новом сезоне в воронежском Камерном театре запланированы четыре новые драматические постановки. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Первая премьера должна состояться в октябре. Трагедию Шекспира «Тимон Афинский» ставит приглашенный режиссер Павел Зобнин. Ранее он в основном работал в сибирских театрах, в 2018–2019 годах был главным режиссером Томской театра юного зрителя. Сценографию для воронежской постановки делает Фемистокл Атмадзас, костюмы — Ольга Атмадзас.

Еще один приглашенный режиссер Екатерина Половцева при содействии художника Эмиля Капелюша, который оформлял несколько спектаклей для Камерного театра, готовит комедию Островского «Шутники». Госпожа Половцева ранее ставила больше для московских театров. Премьера «Шутников» запланирована на март.

Артист Камерного театра Андрей Новиков поставит спектакль-концерт, посвященный 80-летию победы в Великой отечественной войне. Другие подробности не раскрываются.

В конце сезона приглашенный режиссер Арина Гулимова, которая ранее в основном работа в театрах на севере России, подготовит спектакль по прозе Андрея Битова. Других подробностей также нет.

Кроме того, пройдет недельная серия мастер-классов для танцевальной труппы от артиста московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Константина Семенова. По данным сайта МАМТа, он окончил Московскую государственную академию хореографии в 2003 году, сейчас состоит в кордебалете, а на протяжении карьеры не только впервые в России исполнял различные партии, но и ставил собственные спектакли. О хореографических премьерах Камерный театр не сообщил.

По итогам июльских кастингов в драматическую труппу приняты актеры воронежского ТЮЗа Иван Маркушев и Игорь Скрынников, а в танцевальную — Анна Фомина и Василий Шамаев. Биографии танцоров не приводятся.

Какой премьерой Камерный театр закрыл прошлый сезон — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Михаил Бычков еще не все сказал».

Александр Прытков

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